La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti documenta il suo viaggio al Parlamento Europeo e il suo collegamento via streaming per parlare di “salute mentale” con i ragazzi dell'Università Sapienza di Roma. Con un look molto formale, l’influencer ha mostrato alcuni scorci della sua esperienza lontana da Cesare Augusto, che proprio qualche settimana fa ha compiuto il suo primo anno d’età.

Tgcom24

La partenza per Bruxelles non è stata semplice per Aurora Ramazzotti. L’influencer si è svegliata alle 5 e con il suo ritmo sballato dagli orari del piccolo Cesare, è stata un’avventura: “Avete presente "il club delle 5 del mattino"? - ha scritto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostrando un selfie in ascensore - Quel libro che insegna i benefici di svegliarsi ogni giorno molto presto? Pensate se chi l'ha inventato aveva semplicemente dei figli che non dormivano, per non sentirsi più solo ci ha fatto una filosofia e ora milioni di persone al mondo si svegliano alle 4.45 felici. Adorerei”.



Amicizia finita tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi? L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi è finita? Se lo domandano in tanti sui social dopo aver notato che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti era assente alla festa di compleanno dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip. Il settimanale “Chi” lancia l’indiscrezione: “Tommaso Zorzi ha festeggiato il 29esimo compleanno al Museo della scienza e della tecnologia di Milano… - scrive - Tanti anche gli assenti, tra cui “gli ex gieffini (forse per segnare un taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita?), ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?”.

Aurora Ramazzotti incinta? Nuova casa e un altro figlio in arrivo? Aurora Ramazzotti, 27 anni compiuti a dicembre, qualche giorno fa ha mostrato il piccolo Cesare che muoveva i primi passi (guarda il video in cui Cesare fa il ballerino) in un appartamento con una grande vetrata e un ampio salone e subito i follower hanno pensato a una nuova casa per Aurora e il compagno Goffredo Cerza. I due vivono in un'abitazione che potrebbe essere troppo piccola qualora la famiglia si dovesse allargare. Ecco la supposizione di un altro figlio in arrivo e di conseguenza dell’esigenza di cambiare nido d’amore. Chissà se sarà vero…