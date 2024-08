Non c'è niente di meglio che una bella escursione ad alta quota per trascorrere la giornata di festa. Con Cesare a bordo dello zainetto da trekking, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono partiti di buona lena, accompagnati da Michelle Hunziker che ha documentato la scarpinata sui social. L'influencer inquadra il compagno, i paesaggi delle Dolomiti e i momenti di coccole con il suo cucciolo. Ma fotografa anche il bambino insieme alle zie Sole e Celeste e a Giulia, la figlia di Serena Autieri. Aurora e Goffredo hanno raggiunto la combriccola in montagna dopo qualche giorno al mare in Montenegro: si concedono un bel periodo per ricaricare le pile dopo lo stress del trasloco.