Non è cominciato benissimo il nuovo anno per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

La coppia ha pensato di volare in Messico per festeggiare San Silvestro nella villa di nonno Eros Ramazzotti, ma all’arrivo in America il piccolo Cesare ha iniziato ad accusare i sintomi di un virus influenzale. La stessa sorte è toccata ad Aurora e Goffredo. Per fortuna sono guariti in fretta e si sono goduti qualche giorno di relax e sole. Nonno Eros si è fatto fotografare con il nipotino tra le braccia.