Per Aurora Ramazzotti gli ultimi due anni sono stati intensi e pieni di cambiamenti, a partire dalla gravidanza. "All’inizio non mi sentivo tanto legata a questa cosa. Non solo perché sono un po’ fredda, ma anche perché ho avuto paura. Ho saputo che ero incinta ma non ero preparata" ha detto a Vanity Fair, specificando che lei e Goffredo Cerza comunque un figlio lo stavano cercando. A marzo 2023 è nato Cesare, che ha portato tanta gioia ma anche molte situazioni nuove da affrontare. Aurora però le ha sempre prese con il sorriso, con forza ed energia, aggiornando anche i follower sui suoi stati d'animo. Da ultimo, questa estate, è arrivato il trasloco in una nuova casa, più grande, dove accogliere forse un altro bebè che comunque è nei progetti: "Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio" ha detto a Grazia.