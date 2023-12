Al compleanno di Aurora Ramazzotti tutta la famiglia: Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti, Goffredo Cerza e Cesare

A festeggiare Aurora Ramazzotti c'era tutta la famiglia. Michelle Hunziker, bellissima ed elegante in abito nero, ha posato accanto a sua figlia. Anche Eros Ramazzotti ha partecipato alla serata, e non ha potuto esimersi dall'intonare qualche canzone con il microfono in mano. Ha anche preso in braccio e coccolato Cesare, il suo primo nipotino nato il 30 marzo. E ovviamente c'era il suo compagno Goffredo Cerza, presenza immancabile accanto ad Aurora, forse più riservato della sua celebre fidanzata ma sempre al suo fianco. "Non potevo desiderare di meglio", aveva detto Aurora qualche mese fa. Di recente è stata a New York per qualche giorno senza lui e Cesare e appena tornata ha fatto di tutto per recuperare il tempo perso.