Seal chiede gli alimenti alla Klum

Dopo il presunto flirt col bodyguard

4/9/2012

Dopo le indiscrezioni su una presunta love-story tra Heidi Klum e il suo body guard, è guerra aperta tra la topmodel e il marito Seal. Dopo sette anni d'amore i due hanno chiesto la separazione, ma quello che era stato annunciato come un addio sereno si sta trasformando nell'ennesima battaglia legale. Pare infatti che Seal abbia chiesto gli alimenti alla ex moglie perché determinato a “rovinare” la bella Heidi.

foto LaPresse

Intanto, per mettere a tacere i rumors, alcune fonti vicine alla modella hanno cercato di smentire la relazione extraconiugale con la guardia del corpo, definendo “strettamente professionale il rapporto tra i due fino alla fine del matrimonio”. Ma secondo i ben informati sarebbe stata proprio la liason con il bodyguard a far scoppiare la coppia e ora il marito tradito potrebbe approfittarne per colpire economicamente la Klum.