Per Balotelli notte brava con 4 escort

Nuovo scandalo a luci rosse per l'attaccante del Manchester City

5/5/2012

Sul calciatore Mario Balotelli si abbatte una nuova bufera. Dopo il rapporto con Jennifer Thompson, la escort già nota per la sua relazione con Rooney, e Chloe Evans, la bionda 21enne con cui l'attaccante del Manchester City avrebbe tradito la fidanzata Raffaella Fico, il tabloid britannico "The Sun" riferisce di una notte brava tra mercoledì e giovedì con quattro prostitute, a tre giorni dal big match contro il Newcastle.

Le ragazze, ingaggiate per 245 sterline a testa attraverso la McKenzies Escort agency, sono arrivate alla residenza di Balotelli ad Alderley Edge all'1.30, andandosene verso le 7.45, a poche ore dall'allenamento in programma nel centro tecnico del City. La presenza delle escort non è sfuggita ai vicini del calciatore: secondo le testimonianze raccolte dal tabloid, dopo la festa di circa 6 ore le ragazze apparivano "distrutte".



L'agenzia, a quanto pare la stessa a cui si è rivolto in passato anche Cristiano Ronaldo, "ha inviato quattro ragazze a casa di Mario a tarda notte - ha raccontanto una fonte anonima -. Era in programma una grande festa con lui e i suoi amici. Le ragazze di solito non lavorano dopo le 2 del mattino, ma stavolta hanno fatto un'eccezione perché si trattava di un cliente famoso. Una di loro è andata via alle 5 del mattino, ma le altre 3 hanno prolungato l'orario e sono rimaste. Mario ha una piscina e serve champagne, di sicuro si sono divertite".



Balotelli, reduce da una lite con la fidanzata Raffaella Fico, si è presentato regolarmente all'allenamento pomeridiano e, in serata, ha partecipato alla cerimonia organizzata dal club per premiare i migliori giocatori dell'anno. La formazione allenata da Roberto Mancini si sta giocando il titolo della Premier League e domani, sul campo del Newcastle, è impegnata in un match fondamentale.