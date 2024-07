Arisa e Walter Ricci in vacanza a Maratea si lasciano andare alla tenerezza e poco importa se appostati da qualche parte ci sono i paparazzi del settimanale "Chi" che immortalano i loro baci. Si amano e non si nascondono: appassionati e in perfetta sintonia si abbracciano sul lettino, poi la cantante si mette in posa da diva per il suo fidanzato che la riprende in tutto il suo splendore.