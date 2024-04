Il rapporto tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Dopo la rottura, tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non è sempre andato tutto liscio. "Il rapporto è destinato esclusivamente a mia figlia, visti i nostri caratteri un po' particolari" aveva detto lui a Silvia Toffanin, "Però credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All’inizio ero un po’ preoccupato di come saremmo riusciti a mantenere un legame. Appena sono uscito dalla casa (del "Grande Fratello Vip", ndr) ho avuto tanto tempo per pensare e ho capito che io le voglio bene", ha aggiunto. Nel periodo natalizio tra loro è andata in scena una lite social, uno scambio di accuse in piena regola con il parrucchiere che lamentava di non poter vedere abbastanza la bambina e la showgirl che rispondeva per le rime minacciando di portare la cosa in tribunale. La questione però si è appianata visto che di recente i due sono stati fotografati nella stessa trattoria. Belen andrà a farsi fare i capelli dal suo ex?