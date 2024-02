Antonino Spinalbese, che amore di papà con Luna Marì

L’ex hairstylist che vive a Milano e che ha avuto una relazione con la showgirl durata poco , viene paparazzato spesso con la bambina e in ogni occasione appare attento alla figlia, pronto a farla divertire e a coccolarla il più possibile. Dopo le polemiche con Belen, i due ex pare che si siano rasserenati.

Tenuta sportiva per Antonino Spinalbese che viene paparazzato in un parco milanese nella giornata dedicata agli innamorati. L’ex hairstylist tiene con una mano dei fiori e con l’altra stringe la sua bambina. I due corrono a provare le giostrine e si dilungano sull’altalena dove padre e figlia si scatenano. Spinalbese fa salire sulle sue gambe Luna Marì e insieme si dondolano a tutta velocità tra i sorrisi divertiti della bimba. “E voi avete una vostra persona preferita?? Lei… la mia” ha scritto sui social Antonino mostrando una foto in giro per la città in bicicletta.

Antonino Spinalbese pare ormai essersi lasciato alle spalle le questioni con Belen Rodriguez per la gestione della figlia. In occasione delle festività natalizie lui aveva polemizzato con la showgirl perché è partita per l’Argentina a suo dire senza il suo consenso. Poi come hanno ben spiegato i legali della Rodriguez, Belen aveva avvisato il suo ex del viaggio ed era in possesso del passaporto per poter espatriare con la bambina. La Rodriguez aveva rispedito al mittente le accuse di non aver permesso al padre di vedere la figlia. Poi la lite social si è placata e dei fiori postati durante l’acquisto da parte di Antonino e ricevuti da Belen sembrano aver sancito la pace tra i due.

Luna Marì è spesso protagonista dei siparietti casalinghi di Belen Rodriguez, ma anche papà Antonino Spinalbese adora pubblicare video e foto della sua bambina che regala sempre dolcissimi sorrisi conquistandosi la simpatia dei follower. Particolarmente tenero era apparso il filmato fatto da Belen quando la figlia aveva incontrato il padre tornato a casa dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.