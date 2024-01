I fotografi hanno sorpreso l'ex hair stylist con Luna Marì in braccio, dopo essere andato a prenderla a casa di Belen Rodriguez , a Milano. I due ex fidanzati hanno avuto un'aspra lite social durante le feste , poi la showgirl è partita per l'Argentina con la piccola , ma ora sembrano aver ritrovato la tranquillità per il bene della bambina.

Tgcom24

Antonino Spinalbese padre amorevole con Luna Marì Antonino Spinalbese è innamoratissimo della figlia Luna Marì, tanto da portare al dito una fede con inciso il nome della bambina. Con Belen Rodriguez, dopo la fine della loro storia d'amore, ha trovato un equilibrio per il bene della piccola. La bimba vive con la madre ma il papà non le fa mancare la sua presenza e i paparazzi l'hanno sorpreso proprio mentre va a prenderla a casa della showgirl per tenerla un po' di tempo con sé. La prende in braccio e la bacia con amore mentre, tutti imbacuccati, sfidano il freddo per una passeggiata.

Cos'è successo ad Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez durante le feste? La lite su Instagram e le news Durante le feste è andata in scena una lite social tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. L'ex parrucchiere, ora lanciato nella carriera di manager, accusava in sostanza la sua ex di non avergli permesso di stare con la bambina nel periodo natalizio: "Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita... Essere un buon padre non significa avere i milioni in banca... In questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio". La showgirl non è rimasta in silenzio davanti alle accuse: "Distinto signor Antonino... e minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice", ha scritto.

Che problemi hanno Belen e Antonino con la figlia? Trovare un accordo quando una storia d'amore finisce non è sempre facile, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli, ma Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ce la stanno mettendo tutta. Del resto è stato lui stesso ad ammettere che quando ha partecipato come concorrente al "Grande Fratello Vip" la showgirl ha fatto un ottimo lavoro con Luna Marì. Belen, archiviato il secondo ritorno di fiamma con Stefano De Martino (da cui ha avuto Santiago), ora è innamorata di Elio Lorenzoni che è già entrato in sintonia con la famiglia Rodriguez. Nel suo sfogo social Spinalbese ha scritto: "Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre" a sottolineare come la presenza del nuovo fidanzato della conduttrice sia già importante.