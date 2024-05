Antonino Spinalbese si fidanza con una Rodriguez: scopri chi è

Dopo le foto dei paparazzi, il parrucchiere ex di Belen Rodriguez ufficializza la sua love story con la tatuatrice che gli fa battere il cuore. Il papà di Luna Marì , la secondogenita di Belen, posa con la sua fidanzata durante un fine settimana in Svizzera e i social impazziscono.

Antonino Spinalbese paparazzato con la Rodriguez a gennaio Lo scorso gennaio furono i paparazzi del settimanale “Chi” a pizzicare Antonino Spinalbese con Ainhoa Foti Rodriguez. L’hairstylist e la tatuatrice vennero fotografati mentre rientravano a casa di lui dopo una lunga passeggiata insieme. Da allora della coppia si sono perse le tracce, fino a quando Antonino ha deciso di ufficializzare la relazione postando la prima foto sui social. Nelle storie la ragazza pubblica la sua mano in cui compaiono due anelli, che potrebbero essere il pegno d’amore di Spinalbese.

Antonino Spinalbese, dopo il periodo con Belen Rodriguez, ha mantenuto un profilo basso per quanto riguarda la sua vita amorosa. Notoriamente discreto, ha evitato di rivelare dettagli sulle sue frequentazioni, e nonostante l'attenzione dei media, non si è mai visto in compagnia femminile di rilievo negli eventi pubblici recenti. Infatti l’unica paparazzata risale a gennaio e solo dopo mesi è uscito allo scoperto con Ainhoa Rodriguez.



Chi è Ainhoa Rodriguez, la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese Ainhoa Foti Rodriguez è nata nel 1998 a Genova, è una tatuatrice e vive a Milano dal 2017. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della moda come modella, ma ben presto ha deciso di seguire il richiamo della sua vera passione per l'arte del tatuaggio. Su Instagram, Ainhoa gode di una notevole popolarità e ama mostrare le sue creazioni artistiche. Antonino Spinalbese, che ha molti tatuaggi, è tra i suoi clienti e ha scelto Ainhoa anche per il disegno che ritrae un angioletto con il viso di Luna Marì.