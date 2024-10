Anna Tatangelo ha trascorso l’estate da single regalando foto hot sempre circondata da ammiratori, come ad Ibiza. La cantante 37enne, spesso al centro di critiche per un'immagine ritenuta troppo matura e per il noto passato sentimentale con Gigi D'Alessio, ha trovato nel figlio Andrea, ora 14enne, la sua più grande felicità.