Anna Tatangelo, esplosione di sexappeal col tutù

Un'esplosione di tulle e sex appeal, Anna Tatangelo è super sexy mentre posa con addosso un tutù nero e un bustino che contiene a stento il suo seno prosperoso. "Nessuno può mettere Baby in un angolo" scrive a corredo delle immagini, citando il film Dirty Dancing. E' seduta a terra con l'abito da ballerina arruffato, le gambe nude a vista, lo sguardo magnetico che buca l'obiettivo, la posa sensuale: un mix perfetto per scatenare il delirio dei fan, tra like e commenti.