Anna Tatangelo bomba sexy in piscina prima di partire per le vacanze: con chi?

Anna Tatangelo posta alcuni scatti in bikini super sexy prima di prendere il volo per le vacanze in famiglia. Da qualche settimana si rincorrono le voci sull’addio da Mattia Narducci, il modello con cui la cantante faceva coppia. L’ultima foto social dei due risale ad aprile quando era andati a Los Angeles e poi avevano partecipato al Coachella. Ora la Tatangelo è in versione single con il figlio Andrea, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, il fratello Giuseppe e i nipotini.