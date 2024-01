La conduttrice e Andrea Crippa sono stati paparazzati a Roma mentre in auto si scambiano un bacio appassionato

Si tratta di Andrea Crippa , vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini , con cui è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna. I due sono stati prima sorpresi a Roma, seduti in platea durante lo spettacolo di Teo Mammucari , e poi mentre si scambiano un bacio focoso in auto.

Anna Falchi e Andrea Crippa paparazzati in auto Poco si sa della relazione di Anna Falchi e Andrea Crippa, se non che l'attrice 51enne e il politico 37enne sembrano molto felici insieme, a dispetto dei 14 anni di differenza. Le immagini che li ritraggono sorridenti in platea durante lo show di Teo Mammucari e poi appassionati in auto testimoniano un sentimento travolgente.

Entrambi single da poco Anna Falchi è reduce dalla storia d'amore con Walter Rodinò, l'esperto di comunicazione con cui ha fatto coppia per circa un anno e mezzo. "Parliamo, ci capiamo: lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune" ha rivelato la conduttrice in un'intervista al settimanale Gente. Poi però qualcosa tra loro non ha funzionato e, dopo l'addio, l'attrice ha iniziato una relazione con Andrea Crippa, che a sua volta ha chiuso di recente la sua storia d'amore con una bella salentina, le cui foto popolano ancora il profilo Instagram del politico.