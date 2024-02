Le nozze tra Angelica Donati e il fidanzato Fabio Borghese, le ex di lui, i malumori a casa di lei

Angelica Donati ha 38 anni e vive tra Roma e Londra. E’ laureata in Management alla London School of economics, ed è la più giovane del Cda della società di Stato Terna. E’ fidanzata con Fabio Borghese da circa due anni. Nel passato sentimentale di Borghese si ricorda un fidanzamento con Claudia Gerini e prima ancora con Yvonne Sciò. Angelica Donati e Fabio Borghese vivono la loro storia lontano dalla mondanità e in maniera molto riservata. Solo in un paio di occasioni la figlia di Milly Carlucci ha pubblicato le foto con il principe. Secondo il sito “Dagospia” la coppia convolerà presto a nozze, ma pare che la famiglia di lei non gradisca.