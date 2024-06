Le nozze tra Angela Robusti (34 anni) e Pippo Inzaghi (51) erano in programma per il 2020 ma sono slittate inizialmente a causa del covid, poi lei è rimasta incinta e hanno deciso di aspettare ancora. L'ex calciatore e la wedding planner stanno insieme dal 2017 e hanno due bambini: Edoardo, che ora ha due anni, ed Emilia, nata nel marzo 2023. "Non uscivo mai. Se lo facevo indossavo la tuta. Non so come quella sera andai a una festa", ha raccontato Super Pippo al Corriere della Sera a proposito del loro primo incontro. "La notai subito non solo perché è bellissima ma anche perché era l'unica oltre a me, ad avere in mano un bicchiere d'acqua. Dopo qualche settimana venne a stare da me. Dopo due figli e una convivenza rodata, è arrivato il momento di sposarsi" .