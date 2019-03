Andrea Iannone, flirt lampo con la sexy Audrey

"Oggi sono finalmente sereno con me stesso. Non ho nulla da rimproverarmi", aveva confessato solo qualche giorno fa il motociclista sulle colonne di Chi, riferendosi alla sua nuova storia d'amore. Con un passato a bordo pista nelle competizioni di MotoGp e un calendario all'attivo, Audrey è famosa in Francia come modella e perché tifosissima del PSG. Su Instagram, dove è conosciuta come "La Tigre", è una vera star: le sue foto sensuali e provocanti fanno ogni volta il pieno di like. Tra i suoi follower più accaniti, anche Valentino Rossi e lo stesso Iannone, che hanno più di una volta apprezzato i suoi scatti mozzafiato.



Tutto sembrava andare per il meglio poi, improvvisa, è arrivata la rottura. La Bouetté l'ha annunciato su Instagram, spiegando: "E' un bravo ragazzo che però secondo me deve ritrovarsi, gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie". Insomma, pare proprio che il fascinoso centauro non abbia chiuso del tutto i conti col passato. Sarà ancora innamorato di Belen? Quel che è certo è che continua a frequentare assiduamente il clan Rodriguez, e non è raro vederlo in compagnia di Jeremias, Cecilia e Ignazio Moser.