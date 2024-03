Andrea Iannone ed Elodie festeggiano nudi in piscina dopo la gara

“In love” scrive la cantante a corredo di alcuni scatti appassionati che li mostrano avvinghiati in acqua senza nulla addosso. Elodie ha seguito il suo amore a Barcellona per la gara e poi la coppia si è ritagliata del tempo per coccole e tenerezze.

Elodie e Andrea Iannone a luci rosse per festeggiare il secondo posto Elodie e Andrea Iannone hanno festeggiato il secondo posto nella gara di Superbike del Gran Premio di Catalogna con un festino privato in piscina. Il pilota abruzzese è tornato in pista dopo 4 anni di squalifica per doping. Le immagini dell'evento, che mostrano la coppia in momenti intimi e affettuosi, sono state condivise dalla cantante sul suo profilo Instagram, scatenando una rapida ondata di commenti entusiastici dai follower. Inoltre, Elodie ha rivelato ai fan la notizia del suo atteso ritorno live con una serie di concerti, seguito al successo del suo tour dell'anno scorso. Il 20 marzo, ha fatto una comparsa a sorpresa al concerto di Renato Zero a Roma, dove hanno duettato nel brano "Cercami", regalando al pubblico un momento di grande emozione.

Un anello di fidanzamento per Elodie Qualche settimana fa Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati in coppia a Milano e non è sfuggito che al dito anulare della ex concorrente di “Amici” scintillava un anello prezioso. La coppia sta insieme da quasi due anni, dopo che la cantante e il pilota si sono conosciuti durante l'estate del 2022 in Puglia, grazie ad amici in comune. Quel che iniziò come un semplice flirt sotto il sole estivo si è trasformato nell'alba di un'intensa relazione amorosa. In precedenza, la cantante aveva avuto una relazione con il rapper Marracash e aveva espressamente dichiarato a Peter Gomez che "nessun futuro compagno avrebbe potuto mai essere all'altezza". Tuttavia, l'incontro con Andrea ha ribaltato le sue aspettative.

