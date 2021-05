Andrea Iannone: con Mariana Rodriguez 11 anni di amicizia e ora… Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ennesimo flirt per il pilota di Vasto con villa a Lugano? Andrea Iannone non ne può più delle notizie che lo vorrebbe fidanzato e nonostante in una storia di qualche giorno fa abbia ripetuto di essere single, le frequentazioni con Carmen Mariana Rodriguez fanno chiacchierare ancora. E allora il pilota scende in pista un’altra volta e scrive: “11 anni di amicizia, mi hai ringraziato tante volte, ma ora sono io a dire grazie a te”.