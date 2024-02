Angelina Mango, nonostante le voci di crisi, è ancora in coppia e Diodato è single ma a caccia di emozioni forti. Ecco una carrellata sulla vita sentimentale dei cantanti pronti a sfidarsi sul palco dell’Ariston.

La compagna di vita di Filippo Neviani, noto come Nek, è Patrizia Vacondio. Si sono sposati nel 2006, ma il loro amore dura da oltre due decenni. Hanno una bambina, Beatrice, che è venuta al mondo nel 2011. Patrizia ha anche un'altra figlia, Martina, frutto di una relazione precedente. Patrizia è nata a Sassuolo nel 1973. Il suo rapporto con Nek è solido e felice, nonostante una crisi superata qualche tempo fa causata da uno "scivolone" del cantante.



Francesco Renga, dopo l’addio ad Ambra Angiolini, che lo ha reso padre di Jolanda e Leonardo, fa coppia con Diana Poloni. A lei il cantante ha dichiarato di aver dedicato la canzone “Aspetto che torni”.

Geolier, il rapper che salirà sul palco dell’Ariston con una canzone napoletana, fa coppia con Valeria. Lei è un’influencer e stanno insieme da circa due anni e mezzo. Sui social, dove ha molti follower, si fa chiamare VD'A, ma non si sa molto del suo cognome o della sua famiglia. Valeria e Geolier si mostrano spesso innamorati e complici su Instagram, dove pubblicano foto e video delle loro avventure.

Ghali è fidanzato con Camilla Venturini dal 2020, dopo la fine della sua storia d’amore con la top-model Mariacarla Boscono. La Venturini ha creato un brand di moda e raramente si fa beccare con il cantante, che ama proteggere la sua privacy.



Mattia Balardi, noto come Mr Rain, ha una relazione con Juliana Ghidini da più di sei anni. Lei è nata a Rio de Janeiro e ora vive a Castel Mella, vicino a Brescia. Juliana ha sempre sostenuto il suo fidanzato.



La compagna di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, si chiama Ilaria Macchia. È una scrittrice e sceneggiatrice che ha collaborato a vari film e pubblicato diversi libri. Stanno insieme da anni e hanno una bambina, Stella, nata nel 2018. Sui social sono sempre stati discreti nel mostrare il loro amore.



Un altro nome famoso che si esibirà sul palco dell'Ariston è Dargen D'Amico, il rapper milanese che ha conquistato il pubblico con le sue canzoni ironiche e originali. Ma chi è la donna che gli sta accanto? Si tratta di Giulia Peditto, una maestra di yoga e cara amica di Chiara Ferragni. I due sono fidanzati da più di un anno, ma hanno sempre mantenuto un basso profilo sulla loro relazione. Non amano esporre la loro vita privata sui social. Giulia ha 30 anni ed è molto seguita su Instagram.

Da più di due anni Gazzelle, il cantautore italiano (Flavio Bruno Pardini di nome) che concorre tra i Big al Festival, sta insieme a un'attrice di 25 anni, nata a Sassari e trasferitasi a Roma, Ilaria Loriga. Lei è nota per aver partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi, tra cui la serie “Luna Park” e il film “Lea e i bambini degli altri”.

Il cantante Stash dei The Kolors è legato sentimentalmente da circa 3 anni a Giulia Belmonte, madre di Grace e Image. Giulia Belmonte è una conduttrice televisiva nata ad Atri, in Abruzzo, nel 1995. Ha iniziato la sua carriera in tv da giovane e ha partecipato a vari programmi e videoclip musicali.

Fiorella Mannoia è sposata con Carlo di Francesco, produttore musicale, dal 2021, ma stanno insieme da più di 15 anni.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu fanno parte del gruppo musicale i Ricchi e Poveri. Angelo Sotgiu è sposato con Nadia Cocconcelli da quattro decenni e ha due figli, Elena e Daniele. Angela Brambati, invece, ha vissuto un amore travagliato con Marcello Brocherel, che le ha dato un figlio, Luca. La loro relazione si interruppe nel 1981, quando Marcello Brocherel fu sorpreso a tradirla con Marina Occhiena, ex membro del gruppo musicale.

Rose Villain è sposata con Sixpm, nome d’arte per Andrea Ferrara. I due si sono conosciuti nel 2015 a New York e si sono sposati nel 2022. Vivono in America.



Angelina Mango, nonostante le voci di crisi insistenti prima di Sanremo, è fidanzata con Antonio Cirigliano, chitarrista 24enne con cui fa coppia anche nel mondo della musica: "Sono innamoratissima". Alessandro De Santis dei Santi Francesi è fidanzato con l’attrice Matilda De Angelis: hanno fatto il loro primo red carpet di coppia un anno fa.

Annalisa si è sposata l’anno scorso con Francesco Muglia prima con rito religioso in gran segreto ad Assisi e poi con una cerimonia laica e una festa blindatissima a Tellaro, in Liguria.