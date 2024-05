Nonostante Ambra Angiolini e Francesco Renga non siano una coppia ormai da moltissimo tempo, tra loro è rimasto sempre un grande affetto. Nei momenti importanti sono sempre l'uno accanto all'altra e non poteva fare certo eccezione il giorno in cui Leonardo, il piccolo di casa, diventava maggiorenne. A tavola, oltre al festeggiato e ai suoi genitori, ci sono anche Jolanda Renga con il fidanzato Filippo. E' proprio la più grande dei figli dell'attrice e del cantante a documentare la giornata spensierata: inquadra le risate e gli scherzi, e soprattutto suo fratello che stringe in un abbraccio mamma e papà.

La reunion per la festa di compleanno di Ambra Angiolini

I compleanni sono sempre un'occasione per ritrovarsi tutti insieme e Francesco Renga non è mancato alla festa che Jolanda Renga ha organizzato per Ambra Angiolini. Per i suoi 47 anni l'attrice è stata sorpresa con un party inaspettato organizzato dalla figlia maggiore. La casa è stata decorata con palloncini colorati e festoni e la gioia degli amici ha accolto Ambra al suo ritorno a casa. “Compleanno 1: sì, un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli... Avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 h, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta perché gli abbracci devono non finire mai e voi avete fatto di tutto per venire a darmeli di persona”, ha scritto lei su Instagram.