"Un giorno bellissimo" per Ambra

“Compleanno 1: sì, un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari – ha scritto Ambra a corredo delle immagini della festa con Francesco Renga - Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 h, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta perché gli abbracci devono non finire mai e voi avete fatto di tutto per venire a darmeli di persona”. In sottofondo del video non è causale: Ambra ha scelto la canzone “Un giorno bellissimo” di Renga proprio nella parte in cui dice: “E' un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. E' un giorno bellissimo, per continuare ad inventare la vita insieme a te”.