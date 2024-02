L'attrice racconta come diventare mamma sia stata per lei una rinascita

Ambra Angiolini ha parlato più volte della sua lotta contro i disturbi del comportamento alimentare e, in un'intervista al Corriere della Sera, è tornata sull'argomento: "Sono nata bulimica" ha confessato, spiegando poi come diventare madre sia stata la sua salvezza: "L'amore mi è entrato in pancia, che si è riempita di senso e ne è uscita la mia prima figlia Jolanda".

Il racconto di Ambra Angiolini "Sono nata bulimica, forse una predisposizione genetica. Mi riempivo la pancia di cibo, finché l’amore mi è entrato in pancia, che si è riempita di senso e ne è uscita la mia prima figlia Jolanda: io ho partorito lei e lei ha partorito una nuova me... abbiamo in teoria la stessa età" ha spiegato Ambra Angiolini. Dei suoi rapporti complessi con il cibo ne aveva parlato anche nel libro "InFame", nel quale aveva ripercorso la sua storia di disturbi del comportamento alimentare.

Ambra Angiolini e il racconto della malattia "È come avere un tumore all'anima", aveva detto Ambra Angiolini l'anno scorso alla rivista Sette a proposito della bulimia. "Ha reso il mio corpo colpevole di essere diventato diverso rispetto a quello con cui ero diventata famosa" aveva aggiunto. Anche durante un'intervista a "Verissimo" l'attrice aveva raccontato che fosse stata la prima gravidanza a salvarla dalla malattia: "Lei (la figlia Jolanda Renga, ndr.) ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la sono dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello". E ha aggiunto: "Mangiavo perché ero incapace di chiedere aiuto".

Che malattia ha avuto Ambra Angiolini? Ecco cos'è la bulimia La bulimia è un disturbo del comportamento alimentare che riguarda soprattutto le donne di età compresa tra i 16 e i 40 anni. La persona che ne soffre, come è successo ad Ambra Angiolini, tende a fare grandi abbuffate di cibo, a seguito delle quali prendono il sopravvento i sensi di colpa e comportamenti anomali volti alla "neutralizzazione" dell'apporto calorico di quanto ingerito: la più comune è il vomito autoindotto.

La famiglia di Ambra Angiolini, ecco chi sono i figli e chi è il fidanzato Andrea Bosca Ambra Angiolini è diventata mamma 20 anni fa, quando dal suo amore con Francesco Renga è nata la primogenita Jolanda. Nel maggio 2006 l'attrice e il cantante hanno avuto il loro secondo figlio, Leonardo. I due poi si sono separati ma sono rimasti sempre in ottimi rapporti. Ora Ambra fa coppia con Andrea Bosca, attore e regista nato nel 1980: si sono conosciuti in estate durante le riprese di una fiction girata a Stromboli della quale sono entrambi protagonisti.

L'infanzia di Ambra, ecco dove vivono i genitori L'infanzia di Ambra Angiolini, con i genitori, è trascorsa serena a Roma, in zona Palmarola. "Quel quartiere mi resta nel cuore. Nel palazzo dove abitavo con la mia famiglia, non ero mai sola. Con i vicini di casa era uno scambio continuo: se avevi bisogno di latte, lo andavi a chiedere alla signora della porta accanto la quale, se aveva bisogno di pane, veniva a chiederla a noi. Una comunità ricca di umanità, dove si sapeva tutto di tutti, ma non erano pettegolezzi, solo voglia di essere solidali, una famiglia allargata", ha raccontato al Corriere della Sera.