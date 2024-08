Alvaro Morata "devastato" dall'addio ad Alice Campello: "Lei voleva restare in Spagna"

La scelta di lasciare ancora una volta la Spagna per tornare in Italia, dettata a Morata anche dalla voglia di togliersi dalla morsa del gossip spagnolo, soprattutto in un momento così delicato, si è rivelata probabilmente per la coppia la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco" ha spiegato il calciatore smentendo ancora una volta che all'origine della rottura ci siano stati dei tradimenti. "Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita" ha ribadito Morata. Il quale però ha voluto mettere in chiaro che la decisione presa è (almeno al momento) irrevocabile. "Sono molto chiaro, la relazione è finita - ha detto -. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro".