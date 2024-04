La ex Miss Italia è stata paparazzata in una boutique in centro a Milano mentre sceglie le scarpe per il matrimonio, che verrà celebrato a giugno, con Gabriele Benetti , con cui fa coppia da 7 anni.

Tgcom24

Alice Sabatini si prepara alle nozze con il fidanzato Alice Sabatini è raggiante durante la scelta delle scarpe, ma l'indecisione tra sandali e décolleté è forte. I paparazzi hanno sorpreso la ex Miss Italia mentre davanti allo specchio indossa diversi tipi di calzature e si lascia consigliare. Alla fine deve aver trovato quello che cercava perché all'uscita dal negozio ha con sé un sacchetto, ma il contenuto lo sapremo solo a giugno. Dopo gli acquisti la modella e cestista passeggia in via Montenapoleone ma rinuncia ai tacchi alti preferendo comode sneakers.



Alice Sabatini, chi è il fidanzato della ex Miss Italia? La proposta di nozze da Gabriele Benetti per Alice Sabatini è arrivata a luglio. "Felici così come 7 anni fa, per me è un Si Una sorpresa bellissima e inaspettata. I fiori, il tramonto e tu, bello e pieno di amore come sempre. Ti amo" ha scritto la ex Miss Italia postando sui social una foto con il brillocco all'anulare sinistro. Riguardo al suo futuro marito, la ex Miss Italia ha detto al Corriere della Sera: "Ho scoperto grandi cose in Gabriele: ha superato tanti ostacoli con il sorriso e con una forza che io non avrei avuto". Con lui condivide la passione per il basket: Benetti è un cestista della JuVi Cremona che ha conosciuto durante una partita di beneficenza.

