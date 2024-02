“Quando ero più piccola giocavo con l’impegno di chi vuole diventare forte. Credevo che ce l’avrei fatta, però la vita è cambiata con Miss Italia: ho dovuto scegliere e ho cavalcato quanto mi era successo” racconta Alice Sabatini in un’intervista al “Corriere della Sera”. Quando è stata incoronata reginetta d’Italia nel 2015 la Sabatini ha messo da parte la passione per il basket e ha scoperto il mondo della moda e della recitazione , ma ora torna riscoprire la sua passione per la pallacanestro ed è pronta a tornare in campo. In serie B a Varese. A giugno si sposa con il cestista Gabriele Benetti e con lui ha creato una linea d’abbigliamento e si diverte a fare video di ricette con la bisnonna centenaria.

Alice Sabatini e la guerra contro il peso: era ingrassata 15 chili

Alice Sabatini racconta nell’intervista al “Corriere della sera” la guerra contro il suo peso dopo che ha vinto Miss Italia nel 2015. Finita nel mirino delle critiche (dopo la sua gaffe sulla Seconda Guerra Mondiale) e degli hater è caduta in depressione. “Avevo sbagliato una dieta e il fisico era stressato. Finché lo combattevo, non perdevo peso. Quando invece ho stabilito che Alice poteva anche essere quella, i risultati sono venuti: ho pure scoperto di essere celiaca, molto dipendeva dalla malattia” spiega la ex reginetta di bellezza. Nel periodo buio era arrivata a ingrassare 15 chili e non si sentiva bella, nonostante quella corona. Così ha iniziato a fare diete per perdere chili fino a finire in ospedale e scoprire la celiachia. “A me piace mangiare, vengo da una famiglia di ristoratori. Ho unito l’alimentazione sana allo sport” dice ora Alice che ha vinto la sua battaglia e si sente finalmente bella, sana e tanto amata.