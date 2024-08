Sia Alvaro Morata che Alice Campello hanno sottolineato più e più volte come la causa della rottura non sia da attribuire a un tradimento, eppure le voci non si placano. Dopo il post della giornalista spagnola Anna Gurgui, anche il calciatore ha condiviso una storia che successivamente ha rimosso: "Vorrei chiarire che un media a cui non darò nessuna pubblicità, oggi ha pubblicato una notizia su alcune foto che ritraggono me, che non esistono. Ovviamente questa è una notizia falsa e ho già chiesto una rettifica pubblica. Perché, in caso contrario, ci sarà un’azione legale contro di loro e tutti i media che danneggiano il mio onore con false informazioni" ha scritto.