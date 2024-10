Alice Campello è tornata a Milano, città dove ha studiato dopo il liceo. Per aiutarla in queste settimane difficili, dopo la separazione da Alvaro Morata, è arrivata in suo soccorso da Venezia la madre Maria Libralesso. Proprio come era accaduto con Marina Di Guardo e Chiara Ferragni, Maria è stata vicina ad Alice, in lacrime dopo la separazione, e ai nipotini ed è diventata protagonista di molti siparietti social dell’influencer. Nelle ultime ore Alice Campello, figlia del proprietario di una delle concessionarie d’auto più importanti del Nord Italia, ha pubblicato diversi video con la Libralesso: in auto, per strada, nel lettone mostrando la complicità e la serenità della presenza della madre dopo l’addio di Morata.