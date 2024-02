Alex Belli e la moglie Delia Duran coppia attira-flash.

Passeggiano per le vie del centro di Milano e quando si accorgono di essere finiti nell’occhio dei paparazzi fanno di tutto per farsi fotografare più belli e innamorati che mai. Si scambiano sguardi complici, lui la stringe in vita e si scambiano un bacio focoso proprio davanti agli obiettivi. Sembrano due modelli in passerella, dove l’amore è l’ingrediente piccante della loro performance modaiola in mezzo alla strada.