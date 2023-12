Nozze intime e gioiose

La sposa in blazer bianco e lo sposo in cappotto grigio in mezzo a tante bolle di sapone: "simbolo di leggerezza e di allegria, capaci di sollevarsi in volo da terra, come noi due" ha detto Gloria Campaner a Vanity Fair. Le nozze con Alessandro Baricco, officiate il 16 dicembre, sono state un momento privato, caratterizzato da un clima di gioiosa intimità. "Il sigillo del matrimonio è il nostro atto di libertà, Alessandro ed io ci sentiamo uno da tanto tempo e questo gesto ha onorato la nostra promessa di gioia. È stato un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme e alla fine ciò che penso è: l’Amore è l’unica risposta" ha spiegato la sposa.