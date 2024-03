Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, matrimonio finito? Gli indizi

Chi è Gianpaolo Sannino e come è nata la storia d'amore con Alessandra Mastronardi

La storia d'amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sembra la trama di un film. Lui, lontano dal mondo dello spettacolo, è un dentista di origine salernitana che vive a Roma. I due si conoscevano da 17 anni quando hanno iniziato a fare coppia. Si erano incontrati quando lui era andato a studiare Medicina alla Sapienza e si erano subito innamorati l'uno dell'altra, ma si erano lasciati poi molto presto. Anni dopo, quando lei era reduce dalla fine della relazione con Ross McCall si sono ritrovati alle nozze di amici e si sono innamorati di nuovo. "Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: 'Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare'". Come non detto: "Me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui", ha raccontato l'attrice a Vanity Fair a proposito del loro primo incontro. A luglio le nozze e ora le voci di rottura. Come andrà a finire? Non resta che aspettare la prossima puntata...