06 gennaio 2024 11:16

Alessandra Amoroso "rimbalzata" al ristorante sold out: il cameriere poi si scusa e lei lo perdona

La cantante, in vacanza per il Feste in Val di Sole, in Trentino, non è stata riconosciuta all'ingresso del locale. Solo in un secondo momento l'inserviente si è accorto della gaffe e ha chiesto perdono via Tiktok. Scuse accettate con tanto di foto-ricordo