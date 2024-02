Alena Seredova fa rivelazioni piccanti sul sesso con Alessandro Nasi

"Come si fa a fare l’amore nonostante i figli in casa?" le chiede qualcuno. Lei risponde senza imbarazzo: "Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita". E rivela anche di essere uscita senza biancheria intima.

Alena Seredova, sesso con il marito quando i figli non ci sono Non è la prima volta che Alena Seredova toglie ai follower qualche curiosità sulla propria intimità con Alessandro Nasi. Se stavolta ha ammesso di sfruttare al massimo i momenti in cui i figli non sono a casa, in passato aveva detto: "Abbiamo i nostri spazi... riusciamo a stare insieme soli. Il segreto è sapersi organizzare e saper approfittare di ogni momento. Quando i bimbi dormono...". Insomma, tra moglie e marito la passione non manca.

In giro senza lingerie Alena Seredova parla con sincerità ai follower, senza nascondersi dietro falsi pudori. Sempre schietta e aperta, rivela serenamente di non aver indossato la lingerie durante alcune occasioni mondane: "Assolutamente sì, poi 20 anni fa o forse 25 anni fa sì, perché c’erano i vestiti dove sennò si vedeva, assolutamente, sì. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba".

Il matrimonio con Alessandro Nasi Alena Seredova e Alessandro Nasi sono freschi sposini, anche se la loro storia d'amore va avanti dal 2015. Il matrimonio è stato celebrato a giugno a Noto, prima con una cerimonia civile riservatissima e poi con un party sfarzoso insieme a circa 100 invitati (tra i quali Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, oltre alla famiglia di John Elkann). La festa è durata fino a notte fonda, con la coppia scatenata nei balli e anche i follower hanno potuto partecipare ai festeggiamenti grazie alle numerose condivisioni social.