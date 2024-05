Alena Seredova in Versilia con Alessandro Nasi e la figlia

Il clima non è ancora quello estivo e infatti Alena Seredova indossa un cardigan pesante e sua figlia Vivienne Charlotte un piumino smanicato. Ma è sempre il momento giusto per andare al mare e la showgirl e il marito Alessandro Nasi non si fanno spaventare dal cielo grigio. Tutti e tre passeggiano a Pietrasanta e quando la piccola è stanca il papà la prende in braccio per continuare il giro tra spiaggia e negozi. Hanno trascorso qualche giorno in Versilia in occasione del ponte del 25 aprile facendo tappa a Forte dei Marmi, uno dei loro luoghi del cuore dove si vocifera abbiano comprato casa.