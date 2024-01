Alena Seredova ha scritto: “48 hours of honeymooning”. Ovvero: 48 ore di luna di miele, mostrando nelle storie il volo in aereo a fianco del marito Alessandro Nasi. Vista la località e i tempi per arrivarci si tratta proprio di un viaggio di coppia davvero lampo nel Sud Est asiatico. Nelle foto si vede un’immagine dei due sposini ad Angkor Wat, il tempio di Angkor il sito archeologico più famoso della Cambogia. Poi ci sono scatti dai templi buddisti, scorci di cibo tipico.

Alena Seredova, quanti figli ha? Chi è il nuovo marito? Che lavoro fa Nasi?

Alena Seredova, 45 anni, e Alessandro Nasi, 49, si sono sposati il 17 giugno 2023 in una cerimonia da favola in Sicilia. La coppia ha una figlia Vivienne, 3 anni, ma Alena era già mamma di Louis Thomas, 16 anni (che vive in Toscana dove si allena con la squadra), e David Lee, nato nel 2009, avuti dal precedente legame con Gigi Buffon. Seredova e Nasi si sono conosciuti nel 2015, dopo il divorzio della showgirl dal suo ex marito Gianlugi Buffon. Per Alena, i primi tempi dopo la separazione sono stati duri, ma si è rialzata grazie all'affetto dei due figli. Poi è entrato nella sua vita Alessandro Nasi che l'ha conquistata con dolcezza. Lui è cugino di Lapo e John Elkann ed è vicepresidente di una finanziaria. Nel 2015 si sono fidanzati e nel 2020 hanno avuto la piccola Vivienne Charlotte. Come va il matrimonio dopo alcuni mesi? “Non è cambiato molto a casa nostra, viviamo insieme da tanto tempo. Ma ancora oggi parliamo con i nostri amici di quanto sia stato meraviglioso quel fine settimana. Ci è piaciuto talmente tanto che vorremmo ripeterlo ogni estate” ha detto la ex modella in un’intervista recente.