Alessia Marcuzzi ha addobbato l'albero di Natale inisieme alla figlia Mia e sulle palline ci sono scritti i loro nomi e quello di Tommaso, primogenito della conduttrice. Anche Cristina Chiabotto ha coinvolto Luce e Sofia nella realizzazione e sui social ha condiviso alcune immagini del momento con le sue piccoline. Melissa Satta ha posato insieme a Maddox dopo aver decorato l'abete con lucine e palle dei tradizionali colori rosso, bianco e oro. Pure per Cristina Marino e Luca Argentero si è trattato di un momento da trascorrere in famiglia, con l'aiuto speciale della loro Nina Speranza e del piccolo Noè Roberto .

Minimal o esagerati

Gli addobbi per gli alberi di Natale non hanno regole e ognuno sceglie lo stile che preferisce: da chi si butta su decorazioni esagerate come Chiara Biasi a chi predilige uno stile più minimal come Eleonora Abbagnato. Federica Pellegrini decora l'abete con palline rosse e tante luci e alla base posiziona dei pupazzetti in attesa dei regali: il più bello potrebbe essere l'arrivo di sua figlia, la cui nascita è prevista proprio sotto le feste. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto decorazioni tradizionali e raffinate, Ginevra Lambruschi ha puntato su altre decisamente più estrose e insolite come enormi fiori rosa.