Al mare o in montagna, ecco le vip in vacanza

C'è chi scappa dal freddo e si rifugia nei paradisi tropicali, chi invece approfitta della neve per scatenarsi sugli sci. Chi al mare e chi in montagna, molti vip spezzano l'inverno regalandosi una bella vacanza. Ma non dimenticano i follower, ai quali dedicano cartoline social e i racconti delle loro avventure.

Elena Morali è volata in Messico con Luigi Mario Favoloso e il loro soggiorno al mare è ad alto tasso erotico. La stessa meta è stata scelta da Matilde Gioli e il fidanzato, per qualche giorno al caldo a base di amore. Giulia Provvedi è stata a Mauritius con un'amica e ha condiviso foto di panorami magnifici, compreso quello sul suo fisico prorompente. Sonia Lorenzini ha passato qualche giorno alle Maldive e non è mancato il racconto delle sue avventure, condito da qualche scatto social da togliere il fiato. Alvise Rigo è a Zanzibar con Tove Vilfor: viaggio d'amore?

In cima alle Dolomiti c'è Valentina Vignali che posta scatti dalle vette innevate ma non rinuncia neanche a pose provocanti in costume. Come lei anche Taylor Mega, che a St. Moritz ha sedotto sulla coltre bianca in bikini rosso. Segue a ruota Chiara Ferragni: nell'Alpe di Siusi posa seminuda nella neve, ma poi si imbacucca per assistere insieme a Fedez alla prima lezione di sci di Leone. Federica Fontana è una sciatrice provetta, e condivide foto dalla Svizzera condendole con massime ad hoc paragonando la vita allo sport: "L'obiettivo non è arrivare in fondo alla montagna, ma fare tante belle discese prima del tramonto".