Addio Chiara Ferragni: Fedez se n’è andato di casa

Dopo una serie di indizi, arriva la conferma della crisi profonda che la coppia sta attraversando. Il rapper – secondo quanto riporta Dagospia – domenica sera se n’è andato di casa lasciando l’appartamento di superlusso che condivideva con Chiara, Leone e Vittoria. Nonostante il tentativo di riconciliazione messo in atto con la cena di San Valentino, marito e moglie non sono riusciti a ritrovarsi.

Tgcom24

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez aveva cominciato a vacillare un anno fa. A Sanremo, dove lei aveva calcato il palco in veste di protagonista al fianco di Amadeus e lui aveva attirato l’attenzione con il bacio a Rosa Chemical, c’erano state le prime avvisaglie di un rapporto che si stava pericolosamente incrinando. Sono seguiti dei mesi difficili in cui il silenzio social aveva mostrato tutta la gravità della situazione. Poi i problemi di salute di Fedez. Pare che Chiara Ferragni abbia rimandato qualunque decisione proprio per stare accanto al marito malato. Ma poi i problemi erano tornati a galla.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare sia stato lo scandalo del Pandoro-gate. Chiara Ferragni si è ritrovata in difficoltà, Fedez ha cercato di andarle in aiuto ma forse in un modo che all’influencer non è piaciuto (ricordiamo i battibecchi social/tv con Myrta Merlino). Come se non bastasse il rapper pare abbia accusato l’imprenditrice digitale di coinvolgere con i problemi giudiziari anche i suoi affari. I toni tra i due si sono alzati e il primo segnale è stata la netta separazione social. L’uno non ha parlato dell’altra e viceversa per diverso tempo proprio per evitare riflessi negativi. La strategia (weekend lontani e separati) è stata interrotta per il video di Capodanno e per quello con la cena di San Valentino. Un tentativo di salvare le apparenze o uno sforzo per tentare un’estrema riconciliazione? Fatto sta che nonostante le due apparizioni di coppia degli ultimi mesi, la storia ha continuato a naufragare.

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha dato segnali chiari di separazione da Fedez: ha tolto la fede, ha cambiato la foto profilo sostituendo quella di famiglia con uno scatto in veste di mamma con Leone e Vittoria, postando alcuni versi significativi di una canzone: "Ho ignorato questo grosso nodo in gola / Non dovrei piangere / Le lacrime erano per i giorni più deboli / Adesso sono più forte, o almeno così dico / Ma manca qualcosa". Ora arriva la notizia bomba di Dagospia: Fedez domenica sera se n’è andato di casa lasciando l’appartamento milanese che condivideva con l’influencer e i loro figli.