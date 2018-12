A cena con Jeremias, il fratello delle Rodriguez cuoce tutti a puntino

“Da buon argentino so cucinare bene la carne – dice Jeremias – Il mio asado (carne alla brace, ndr) è da provare assolutamente. Anche se raramente lo preparo per gli amici che vengono a trovarmi a casa. Preferisco le cene al ristorante”. Di qui l'idea di aprirne uno tutto suo. Ma sulla cena come momento di conquista amorosa crede poco: “Ho altre tecniche di seduzione più efficaci” dice.



Se dovesse tornare in tv, vorrebbe fare l'Isola dei famosi: “E' una vera esperienza di vita, e sono certo di riuscire a superare qualsiasi difficoltà. Vengo da un passato difficile, so cosa vuol dire vivere di stenti”. Sui social è molto amato: “Questa forse è l'unica cosa che mi piace del mio lavoro. L'amore che il pubblico prova per me, per Cecilia e per Belen è impagabile”.