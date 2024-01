Chi alle Maldive, chi in Egitto: le vip scelgono di volare al caldo per dare il via al nuovo anno

Per festeggiare il Capodanno sono molte quelle che hanno scelto mete esotiche, dall'Egitto alle Maldive, approfittando per sfoggiare sui social i fisici scolpiti messi in risalto dai costumi sexy. E se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, per loro si prospettano 12 mesi all'insegna della sensualità.

Capodanno in bikini Giulia De Lellis ha festeggiato in costume il primo giorno del nuovo anno. A Tulum, in Messico, con un gruppo di amici e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta ha inaugurato gennaio con un post sensualissimo regalando ai follower scorci di seno nudo. Apre il 2024 in bikini anche Elisabetta Gregoraci, a Malindi con Flavio Briatore e Nathan Falco: con loro ha trascorso anche il Natale, lontana dal compagno Giulio Fratini. C'è anche Elettra Lamborghini tra le vip che posano in mise da spiaggia: lei e il marito Afrojack sono a Miami e si godono un po' di relax in spiaggia.

In vacanza alle Maldive Alessia Marcuzzi per il suo Capodanno ha scelto le Maldive. Mentre Belen Rodriguez dall'Argentina (dove sta trascorrendo le vacanze con i figli ed Elio Lorenzoni) conferma il flirt della bionda conduttrice con Stefano De Martino, lei si crogiola al sole e regala ai follower immagini provocanti. Si apre in bikini anche il 2024 di Federica Nargi, che ha scelto le isole tropicali per celebrare insieme alla famiglia e alcuni amici.

