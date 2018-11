27 gennaio 2014 Da Alessia Reato a Aida Yespica, le vip sempre più sexy in bikini Sensuali e bellissime surriscaldano l'inverno

17:19 - Non c'è freddo che tenga, ogni scusa è buona per mettersi il bikini. Le vip scappano al sole e si lasciano "arrostire" le curve distese sulle spiagge caraibiche. Ne sa qualcosa Aida Yespica che scatta ad altezza asciugamano lasciando intravedere un micro tanga sul perfetto lato B. Doccia bollente invece per Natalia Bush. Bikini bombastico e sensualità a gogò, la nuova fiamma del rapper Gue Pegueno sa come surriscaldare l'atmosfera.

Alessia Reato e fidanzato hanno scelto le Seychelles per la loro fuga d'amore. Abbracciati e innamoratissimi, non mancano però gli scatti solitari della bellissima ex velina. Sulla sabbia bianchissima delle isole africane, la Reato posa maliziosa e il panorama da sogno passa decisamente in secondo piano. Saltella divertita sul tetto di una villa di Miami l'Angelo di Victoria's Secret Doutzen Kroes. Per lei il bikini non è certo una novità ma i suoi follower sembrano non stancarsene mai.



Habitué del due pezzi anche la super top Gisele Bundchen che spesso posta direttamente dalla spiaggia. Dalla tavola da surf ai saltelli sul bagnasciuga, la brasiliana sa come divertirsi, come dimostrano le foto buffe in compagnia degli amici. Lato B perfetto anche per un'altra brasiliana da passerella, Alessandra Ambrosio. Lei, in bikini, sembra esserci nata. Mise decisamente più coperta, ma non per questo meno sexy, quella di Claudia Galanti che indossa una muta versione premaman. In compagnia dei suoi bambini fa il bagno con i delfini senza perdere, nemmeno per un secondo, il suo sex-appeal.