Melissa Satta è incinta o lo scatto è ingannevole 27 novembre 2013 Melissa Satta è incinta o lo scatto è ingannevole I fans si scatenano sul.. pancino sospetto

11:33 - L'autoscatto su Instagram non passa certo inosservato, quella maxi t-shirt può trarre in inganno e il gossip è ri-sdoganato: Melissa Satta è incinta? In Rete i followers si scatenano: "Sembri in dolce attesa!! Sei stupenda...", "Meli auguri x il tuo pancino".

Come se non bastasse pochi giorni fa Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, nelle sue nuove vesti di blogger rosa, aveva guarda caso riacceso il caso sul suo nuovo blog, dando per scontata la gravidanza della collega, che starebbe solo aspettando il terzo mese per dare l'annuncio ufficiale. Ma è da mesi che le voci su una possibile gravidanza della bella showgirl sarda, ex velina e compagna di Kevin Prince Boateng si rincorrono sui media.



Meli ha sempre smentito pur confermando la sua intenzione di diventare mamma: “Sarebbe ora di fare un bambino. Ci sto pensando. Poi Kevin è un padre attento e premuroso”. Anche il calciatore ha sempre manifestato la sua volontà di "mettere su famiglia": "Io e lei ci consideriamo già una famiglia, ma vorrei avere presto un figlio. Sarebbe il regalo più bello“. Adesso non ci tocca che aspettare, se il fatidico terzo mese è davvero vicino anche l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare da un momento all'altro... Altrimenti si è trattato dell'ennesimo scatto e dell'ennesimo gossip... venuto male!