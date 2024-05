Vergine - oroscopo 29 maggio

Con la Luna nel sesto campo, la tua giornata inizia con la frenesia della routine quotidiana: ti svegli di fretta, affronti il traffico e ti immergi subito nelle tue attività, cercando di fare tutto nel minor tempo possibile per non perdere un istante prezioso della tua giornata. Sul lavoro riesci a cavartela. In amore, invece, la situazione è abbastanza critica e non sei disponibile ai compromessi.