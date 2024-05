Con Marte in aspetto dissonante, sul lavoro potresti ritrovarti immersa in una serie di compiti da completare e scadenze da rispettare, navigando tra e-mail, riunioni e telefonate mentre cerchi di mantenere la calma e la concentrazione nonostante lo stress e la pressione costante. La Luna suggerisce di mettere in campo le lezioni del passato. In campo sentimentale c'è qualcosa che ti preoccupa.