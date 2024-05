Acquario - segno del giorno

Con la Luna nel tuo Segno, potresti ricevere un complimento sincero da parte di un amico o di un familiare, che ti fa sentire apprezzata e amata per ciò che sei, aumentando la tua fiducia in te stessa e la tua autostima. In campo sentimentale Venere ti fa sentire particolarmente attraente e il partner tenta di dichiararti il suo amore in tanti modi diversi. Sul lavoro Plutone porta carisma e potere.