Woodn Greenwood, il design made in Italy che "veste" l'ecosostenibilità

Ad oggi sempre più progettisti e designer lavorano a partire dal concetto di sostenibilità e il risparmio energetico rappresenta uno degli elementi chiave. Strutturalmente tra gli elementi utili in questo processo troviamo le schermature frangisole e i sistemi di rivestimento. I sistemi brise-soleil schermano dai raggi UV e proteggono dall’azione delle intemperie, garantendo una temperatura ottimale in ogni stagione e migliorando la performance energetica e il comfort abitativo degli edifici. Stesse considerazioni possono essere fatte per i sistemi di rivestimento esterni che migliorano infatti le prestazioni energetiche dell’edificio e proteggono l’involucro edilizio.

I sistemi frangisole di Woodn Greenwood Applicati a pareti outdoor e facciate, i frangisole Versatilis sono sistemi ombreggianti che si integrano in contesti diversi e offrono la massima libertà progettuale ad architetti e designer. Il cliente può scegliere tra più di 30 profili dalle forme e dimensioni diverse per dar vita al suo progetto e per coprire qualsiasi esigenza estetica o tecnica. I profili sono cavi, con un rinforzo interno in alluminio necessario a garantire le esigenze strutturali e realizzare sistemi di aggancio che rimangono nascosti per assicurare il miglior risultato estetico.

I rivestimenti di Woodn Greenwood I sistemi Modulatus per cladding e facciate ventilate vestono con personalità ed eleganza molteplici strutture, adattandosi a ogni contesto. Doghe di svariate forme e colori, applicabili in interni e in esterni, in verticale o in orizzontale, consentono di realizzare rivestimenti funzionali e decorativi di grande pregio estetico. I rivestimenti esterni al contempo conferiscono anche alcune caratteristiche tecnico-funzionali fondamentali: accrescono l’isolamento termico e acustico, rallentano la propagazione del fuoco in caso d’incendio, proteggono dall’azione degli agenti atmosferici (come i raggi UV, il vento o la pioggia) e sono refrattari a muffe e parassiti.

Made in Italy e sostenibilità Woodn Greenwood è una delle pochissime realtà che producono legno composito in Italia: nel suo stabilimento di 10,000 mq certificato ISO 9001 alle porte di Treviso sono sempre attive 9 linee di estrusione su tre turni con una tecnologia all’avanguardia che assicura brevi tempi di approntamento, un rigoroso controllo produttivo e una scrupolosa attenzione all’ecosostenibilità e al risparmio energetico e di Co2. Il Made in Italy dei prodotti Woodn Greenwood ne assicura la totale riciclabilità garantendo un manufatto composto da materie prime tracciate e certificate. Tutto il materiale di scarto viene trasformato in nuovo granulo e riutilizzato nel ciclo produttivo: una metodologia che contrasta la deforestazione globale in un perfetto modello di economia circolare.

Grazie al suo ventennale know-how l’azienda continua a impegnarsi nella sostenibilità energetica minimizzandone i consumi grazie all’adozione delle più moderne tecnologie produttive gestite da software di ultima generazione e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di garantire la totale autonomia energetica nelle ore diurne.

Grande attenzione viene rivolta anche ai consumi di acqua che sono stati ridotti a quantità irrisorie grazie alla realizzazione nel nuovissimo stabilimento di un impianto di raffreddamento delle linee di estrusione a circuito chiuso, gestito da un sistema computerizzato ad altissima efficienza.

I polimeri plastici vergini e privi di sostanze nocive volatili proteggono le fibre di legno derivanti da foreste gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici; ma non solo, il valore economico delle formule Woodn Greenwood è nella maggior parte rappresentato dai componenti additivi (antivegetativi, ritardanti di fiamma, pigmenti, antinvecchiamento, riempitivi, rinforzanti) che ne determinano le eccellenti proprietà meccaniche, tecniche e di durata e ne garantiscono i più alti livelli di qualità presenti sul mercato in questo settore.

L’alta tecnologia dei materiali Composti da farina di legno grezzo e da una componente plastica ecologica, che ha una funzione protettiva e impermeabilizzante, i frangisole e i rivestimenti di Woodn Greenwood, pur mantenendo il pregio estetico, l’eleganza e il calore del legno, offrono notevoli vantaggi propri del materiale plastico. I profili risultano cromaticamente e dimensionalmente stabili con tutti i climi, per una maggiore longevità estetica e funzionale rispetto al legno naturale. Il composto legno-polimero non ha bisogno infatti di verniciatura protettiva, non si fessura e non si scheggia, è antitarlo e antimuffa ed è fornito con lunghezza personalizzata così da evitare sovraccosti e sfridi.

Tutti i materiali Woodn Greenwood sono progettati nel laboratorio interno dell’azienda: testati a ogni latitudine, le loro performance sono certificate da enti accreditati, risultando conformi alle normative internazionali.