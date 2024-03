Woodn Greenwood, bello come il legno ma più resistente e sostenibile

Composti da farina di legno grezzo e da una componente plastica poliolefinica ed ecologica, che ha una funzione protettiva e impermeabilizzante, i profili di Woodn Greenwood, pur mantenendo il pregio estetico, l’eleganza e il calore del legno, offrono notevoli vantaggi propri del materiale plastico.

Le caratteristiche del prodotto

Woodn Greenwood produce oggi due legni compositi (Woodn e Greenwood) che combinano le caratteristiche migliori del legno e dei polimeri plastici per dar vita a due materiali unici, sicuri e durevoli. Attraverso l’estrusione di questi due legni compositi, prendono vita profili dalle forme, colori e dimensioni diverse per realizzare sistemi modulari, eleganti e completi di sottostrutture e accessori di fissaggio. Woodn è disponibile in 13 colori, in 2 finiture: liscia dove è più visibile l'effetto venatura e spazzolata per qualsiasi altro tipo di applicazione. Greenwood è invece disponibile in 10 colori con finitura spazzolata.