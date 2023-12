VIM, un colosso della distribuzione farmaceutica made in Umbria

Ottaviani Spa, colosso della distribuzione farmaceutica che da oltre 40 anni è un punto di riferimento per il comparto della salute in Italia e all’estero.

Nata per iniziativa di una famiglia del luogo nel 1975 a Città di Castello, città immersa nella natura dell’Umbria – ormai riconosciuta come il cuore verde e sostenibile d’Italia – VIM G. Ottaviani Spa si è subito affermata come grossista farmaceutico. Partendo dal servizio di approvvigionamento e consegna di medicinali, parafarmaci e prodotti per la salute alle farmacie dell’Umbria, l’attività di distribuzione si è quindi sviluppata ed estesa alle farmacie del centro Italia e alle strutture sanitarie. Un percorso di crescita proseguito fino al 2017, quando l’azienda è stata acquisita da Vincenzo Monetti, divenuto unico socio e Amministratore unico. Quasi un destino scritto nel nome: l’acronimo VIM significa infatti Vendita Ingrosso Medicinali, ma oggi può essere inteso anche come le iniziali di Vincenzo Monetti.

Proprio sotto il suo impulso, VIM G. Ottaviani Spa ha iniziato ad ampliare la propria area operativa sia sul territorio nazionale come distributore intermedio, sia all’estero come esportatore e operatore del mercato parallelo del farmaco all’interno dei confini dell’UE. Un’espansione che ha portato in pochi anni a una crescita esponenziale del fatturato e a una profonda trasformazione dell’azienda: in poco tempo il team di VIM ha progettato e avviato nuove business unit (dal parallel import all’acquisto di dossier, marchi e molecole farmaceutiche; dalla ricerca e sviluppo di integratori alimentari all’acquisizione di aziende del settore per incrementare il market share) che hanno portato a un assetto aziendale più moderno ed efficiente.

Un assetto improntato su un modello di impresa sostenibile con grande attenzione all’innovazione, alla sostenibilità, alla qualità del lavoro e alla sicurezza sul lavoro. E proprio l’impegno per la sostenibilità è uno degli enabler della “strategia Monetti”, ispirata all’ambizione di essere Lifetime Partner per i propri clienti. Ma importante è anche l’impegno sociale, in particolare con le sponsorizzazioni sportive attraverso le quali VIM promuove uno stile di vita attivo e sano per migliorare il benessere delle persone.

Ma VIM è in prima linea anche nel sostenere territori, persone e organizzazioni benefiche: attraverso i tanti i gesti di solidarietà, il supporto economico e la donazione di beni, Vincenzo Monetti si conferma persona dal grande valore sociale e umano, sempre presente nell’aiutare il prossimo.

E nel 2020, dalla visione di Vincenzo Monetti, è nata la Holding Monetti Spa che oggi è proprietaria al 100% di VIM Spa e dei suoi brand, da Vimport (che contraddistingue l’attività di importazione parallela di farmaci per uso umano) a VIM Life (marchio con cui viene creata, prodotta e commercializzata una linea di integratori alimentari) per arrivare a Seniorfarma, che contraddistingue una linea di integratori alimentari pensata per gli “over 60”.